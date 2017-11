Kero nem zaklatott, csak segített a megtisztulásban

Forrás: atv.hu - sztarklikk.hu

Vasárnapi nyilatkozatában Kerényi visszautasított minden állítást, a nyugodt munka biztosítása érdekében pedig úgy döntött, felmentését kéri, valamint kezdeményezte nyugdíjazását. A Budapesti Operettszínház nyilatkozatában azt írta, nincs tudomásuk olyan bejelentésről, amely a színház működőséhez köthetően szexuális zaklatással kapcsolatos.Most viszont egy korábbi színházi táncos megtörte a csendet. A Tenerifén élő Maros Ákos az ATV Egyenes beszéd című műsorában számolt be az őt ért zaklatásról. Az Indexnek már név nélkül elmesélte a történetét, most azonban az ATV-ben névvel vállalta Maros Ákos, hogy mi történt vele 23 évvel ezelőtt."A Szegedi Szabadtéri Játékokon próbáltunk, link fiú voltam, egyszer-egyszer elkéstem, Kerényi Miklós Gábor ezt zokon vette, a mikrofonba ordított, hogy ezt meg kell torolnia" - kezdte történetét Rónai Egonnak Maros Ákos színész.Majd - állítása szerint - este felmentek a kollégium egyik szobájába, ahol a rendező eltorlaszolta az ajtót egy iskolapaddal, majd azt mondta neki, vegye le a nadrágját és az alsónadrágját. Ezt követően - folytatta Maros - nagy erővel hármat vert a fenekére, és azt mondta neki: ha akar, sírjon nyugodtan, ez is a megtisztulás része.