Kész, vége. Németh Szilárd végleg kibeszélte magát

Németh Szilárd az ATV Start péntek reggeli adásában azt mondta, hogy a miniszterelnök közelében nincsenek nemzetbiztonsági kockázatot jelentő egyének. Kivéve, és most figyeljenek: ha a parlamentbe megy, mert ott ülnek a jobbikos, emeszpés meg elempés képviselők.A Fidesz-alelnökét, aki amúgy a parlament legfontosabb ellenőrző testületének, a nemzetbiztonsági bizottságnak alelnöke is, a műsorvezető azzal a konkrét esettel kapcsolatban kérdezte, hogy Naid Zaffa, Jordánia tiszteletbeli konzulja megbukott a C típusú nemzetbiztonsági átvilágításon. Bombera Krisztina felvetette, hogy nem kell-e aggódni a Zaffával évek óta szoros kapcsolatot ápoló Orbán Viktor biztonságáért, hiszen ezek szerint olyan emberek lehetnek a közelében, akik nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek.Németh Szilárd pedig úgy válaszolt, egészen biztos benne, hogy a magyar miniszterelnök közelében nincsenek olyan emberek, akik nem a magyar érdekeket szolgálják. Orbán közelében szerinte akkor vannak ilyen emberek, amikor bemegy a parlamentbe, és a Jobbik, az MSZP és az LMP képviselői nekitámadnak. Németh tehát egyetlen mondatával összemosta a komplett parlamenti ellenzék bő 90 százalékát egy olyan emberrel, aki az Orbán Viktor egykori testőre által vezetett Terrorelhárítási Központ átvilágításán sem ment át.Túl azon, hogy az egykori rezsibiztos, és az általa megtestesített fideszes kommunikáció józanul gondolkodó állampolgár számára mától a bőven vállalhatatlan kategóriába kell, hogy essen, Németh kijelentésével kapcsolatban két dologra hívnánk fel a figyelmet.Az egyik Gyöngyösi Márton híres listázós kijelentése. A Jobbik külpolitikai szakértője kereken öt évvel ezelőtt mondta el a világbotrányt okozó mondatát, mi szerint itt lenne az ideje, "hogy felmérjük azt, hogy az itt élő, és különösen a magyar országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára."A másik, hogy 2013 és 2017 között a letelepedési kötvénybiznisz keretében jó pénzért becslések szerint 35-40 ezer olyat embert engedtek be felületes átvilágítással az országba, akikről nem tudjuk, mert nem árulják el, hogy kicsodák. Annak ellenére sem, hogy a Fidesz szerint nekünk, magyaroknak jogunk van eldönteni, kikkel akarunk együtt élni...