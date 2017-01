Kétmilliárd forintért vásárol mozdonyrádiókat a MÁV

Forrás: Napi.hu

A Közbeszerzési Értesítőben megjelent eredménytájékoztató két részre bontja a teljesítést.A nyertesnek 82 darab egykezelős és 203 darab kétkezelős rádiót kell leszállítania. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a mozdonyban és a vezérlőkocsiban is kell lennie egy-egy kezelőegységnek, de a szerelvényen csak egy rádió üzemel.A nyertes feladata a mozdonyrádiók megtervezése, legyártása, beépítése és beüzemelése is. A MÁV-Start a szerződést a Funkwerk AG-val december 28-án kötötte meg.Ajánlatot tett még a prágai székhelyű T-CZ, a.s., valamint a bécsi Strabag Infrastructure & Safety Solutions GmbH is.