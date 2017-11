Kiakadtak a BKV-s buszvezetők, az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordulnak

Forrás: InfoRádió

Az EKSZ aggasztónak tartja azt is, hogy a társaság menedzsmentje nem fogadja be a kollektív szerződésbe a munkakörülmények javítását célzó szakszervezeti javaslatokat, de még a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott saját humánstratégiai tervét sem tartja be - számol be az InfoRádió A szervezet elnöke cáfolja a BKV vezetésének többször hangoztatott állítását, miszerint a béremelésről érdemi tárgyalást folytat a munkavállalói oldallal. Nemes Gábor úgy véli, ezzel csak húzzák az időt, a találkozókon ugyanis semmi konkrétum nem hangzik el. Ez EKSZ elnöke szerint a közlekedési társaság vezetése nem számol azzal, hogy az időben, még ebben az évben bejelentett béremelés nélkül nemhogy új járművezetők felvételére nem számíthat, de még a régiekből is sokakat el fog veszíteni.Már így is rezeg a léc a cégnél, a járművezetők ugyanis háborognak, mert miközben a nagy figyelemmel kísért metrópótlást megoldja a BKV, a többi járaton dolgozók munkafeltételei egyre rosszabbak - emelte ki Nemes Gábor.A pótlással érintett járatokra az átlagosnál jóval több sofőrt és buszt vezényeltek, s biztosítják is a megfelelő pihenőidőt, akár a menetrendi csúszást is bekalkulálva. A többi területre kevesebb buszvezető maradt, őket viszont a végtelenségig kell hajszolni, hogy hellyel, közzel tarthassák a menetrendet - közölte, hozzátéve, hogy ezeken a vonalakon minimálisra csökkentették a sofőrök pihenőidejét, s a törvényesség határát súrolóan sok a túlóra. Ez utóbbit úgy próbálja ellensúlyozni a cégvezetés, hogy egynapos szabadságokra kényszeríti az érintett munkavállalókat, amit erősen aggályosnak tartanak.Az elnök kijelentette: szakszervezetük elvárja, hogy az utasok százezreinek a biztonságáért felelő sofőröknek kivétel nélkül minden viszonylaton garantálja a cég a törvényes pihenőidőt, ami a munkaidőnek legalább a 15 százaléka.Az EKSZ azt is követeli, hogy ne csak a kiemelt figyelmet kapott metrópótláson dolgozók, hanem a többi járművezető is kapjon meg minden törvényes feltételt ahhoz, hogy egészséges körülmények között dolgozhasson, s ne a rengeteg túlórától fáradt sofőrök üljenek a volánok mögött. Amennyiben ezeket a feltételeket nem garantálja minden dolgozójának a cégvezetés, a szakszervezet az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordul.