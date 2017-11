Kicenzúrázták Hajós Andrást

Forrás: Azonnali

Az Ankertben tartott buli zártkörű rendezvényként kezdődött, később pedig nyilvánosan folytatódott. A játékszabály az volt, hogy Hajós időnként megszakítja mondandóját, és csak akkor folytatja, ha valaki bedob egy ezrest a színpad előtti adománygyűjtő dobozba.A közönség értesülhetett Hajós fiatalkori szexuális élményeiről, Bíró Ica iránti korai rajongásáról és majdnem arról is, hogy miként nem lett Hajós meleg. Ez utóbbinak a részleteibe aztán végül mégsem nyert a publikum beavatást, de nem azért, mert bárki is sóher lett volna bedobni egy ezrest. Hanem azért, mert amikor Hajós épp elmesélte volna, hogyan ment (vagy végül nem ment?) bele egy hármasba egy nagyon szép lánnyal és a barátjával, akkor a TASZ ügyvezetője, Kapronczay Stefánia vad grimaszolásba és integetésbe kezdett.Mi a baj? Ne folytassam? Hát jó... - mondta elképedten Hajós András, majd levonult a színpadról, és faképnél hagyva a csodálkozó TASZ-osokat meg sem állt az udvarig.Az esetről tudósító Azonnali újságírója odament Kapronczayhoz és megkérdezte, jól látta-e, hogy a szólásszabadságért is küzdő jogvédő szervezet cenzúrát alkalmaz a rendezvényén?Nem - hangzott a válasz, hiszen Hajós magától ment le a színpadról, ők erre nem kérték. "Én csak jeleztem felé, hogy nekem ez nem tetszik" - fejtegette Kapronczay.Arra, hogy öncenzúrába hajszolta-e akkor Hajóst, nem adott választ, a szólásszabadságot féltő ellenvetésekre pedig azt mondta: a TASZ nem csak a szólásszabadságért küzd, hanem az egyenlőségért is.