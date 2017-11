Kiderült, hogy mi a közös Kelemen Annában és Vona Gáborban

Forrás: Magyar Nemzet / magyarnarancs.hu

Arra a felvetésre, hogy Havas korábban Kelemen Annáról vagy a pornóról írt könyvet, Vona ezt válaszolta a lapnak : "Erre mondhatnám, hogy a politika sem túlságosan könnyed téma. De Havas Henrik nagyon sok másról is írt könyvet, mindig érzékeny társadalmi témákhoz nyúlt hozzá. Nem lehet azzal vádolni, hogy ne érezné, mire van igény. Amikor megkeresett a könyv ötletével, büszkeséget éreztem."Van még néhány érdekes rész az interjúban. Vona például az LMP-hez és a Momentumhoz hasonlítja a néppártosodó, önmagát egyik oldalra sem soroló Jobbikot. "Az új pártok érzik, hogy erre van szükség, nem őrlődhetünk a szüleink és nagyszüleink megosztottságában."A néppártosodás szerinte olyan siker, amit "majd tanítani fognak a politológus hallgatóknak az egyetemen".Kiderül az is, hogy Vona szerint a Jobbiknak eddig is voltak homoszexuális szavazói, a Pride-ot már nem tiltaná be, csak ha átlépi a törvényes kereteket. Azzal nem ért egyet, hogy a homoszexuális párok gyerekeket fogadhassanak örökbe, de ezt konzervatív, és nem homofób álláspontnak tartja.