Kifizetik a kórházak adósságát

Ónodi-Szűcs Zoltán közölte, ebből a pénzből nem csak a 30 napon túl lejárt adósság rendezhető. Hozzátette: ezzel az E-alap idén 138 milliárd forinttal nőtt a tervhez képest. Míg 2010-ben az E-alap 1476 millió forint volt kiadási oldalon, addig az idei tervszám 2222 millió forint lesz.Az államtitkár beszélt arról is, hogy a kórházi adósságok mértéke is folyamatosan csökkent az elmúlt években. Így 2014-ben az adósságnövekedési ráta havi 4,5 milliárd forint volt, 2015 áprilisától 2016 decemberéig ez az érték 2,5 milliárdra csökkent.Kiemelte, hogy az intézményeknek adott összeg nagyobbik része nem az adott intézmény adóssága alapján lett kalkulálva, hanem egy szempontrendszer szerint súlyozták az egészségpolitikai célokat.Mészáros János egészségügyi ellátórendszer működtetéséért felelős helyettes államtitkár ismertetése szerint 44,85 milliárd forintot működési és ösztönzési támogatásként kapnak az intézmények, 4,25 milliárd struktúraátalakításra fordítható pályázat útján, 5,5 milliárd forintot pedig a tételes finanszírozású gyógyszerekre szánnak.A helyettes államtitkár közölte, szakmapolitikai alapelveket vettek figyelembe, például a felelős intézményi gazdálkodást vagy a működésre vonatkozó indikátorokat és szakmai elvárásokat.Az intézményeknél lehetőség lesz beruházást támogató pályázatokat is benyújtani. A pályázatokat december 5-ig kell benyújtani, ezeket az Állami Egészségügyi Ellátó Központ összesíti december 8-ig. December 22-ig a megítélt összegeket utalni fogja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK).Az összegek felhasználását és hasznosulását a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal fogja ellenőrizni 2019. szeptember 30-ig - tette hozzá Mészáros János.Kiss Zsolt, a NEAK főigazgató-helyettese arról beszélt, a cél az volt, hogy olyan intézményeket támogassanak, amelyek pozitív eredményt mutattak a gazdálkodás terén, de figyelembe vették a gyógyítási minőségi paramétereket is.Ónodi-Szűcs Zoltán azt mondta, lesznek olyan intézmények, amelyek több pénzt fognak kapni, mint amennyi az adósságuk.