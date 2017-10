Kik azok a stricik, akik ennyire futtathatják ezt a projektet?

A szegénység teremti meg és tartja fenn az emberkereskedelmet, de pusztán a szegénységre koncentrálni nem elég.

A legfontosabb, hogy a kormányok hatásos szankciókat vezessenek be a stricik, az emberkerekedők és a vásárlók ellen. Mert mindig a kormányoknál a felelősség!

az áldozatok totális ellenőrzése és engedelmességre kényszerítése a cél.

Szerző: Korózs Lajos

Ezen az oldalon - a puncs.hu-ról beszélünk - itt idősebb, jó módú férfiak keresnek maguknak vonzó, fiatal anyagilag kiszolgáltatott helyzetben lévő lányokat. Most nem tudom megítélni, hogy ez maga a prostitúció vagy még több: emberkereskedelem folyik a nevezett oldalon. minden esetre néhány kattintás a neten és a következő tárul a szemünk elé. Cégjegyzék szerint a puncs.hu oldalt üzemeltetője Ntice Kft. Ennek két tulajdonosa van, az egyik ezek közül szexoldalak üzemeltetésével foglalkozó Dating Central Europe Zrt.Ennek a cégnek a honlapján (dace.hu) egy uniós pályázati támogatásra utaló SZÉCHÉNYI2020 logó látható, amin a Magyarország Kormánya felirat is szerepel (fotó mellékelve), valamint a befektetés a jövőbe.Mindenestre a helyzet nagyon durva. Véleményem kifejtése a tárgyról:Szeretném hinni, hogy sem a kormány sem az Eu nem finanszíroz, olyan oldalakat, ahol nyíltan prostitúcióra biztatnak fiatal (és idősebb) kiszolgáltatott helyzetben lévő hölgyeket. Továbbá szeretném hinni, hogy a magyar bűnüldöző szervek, rendőrség, ügyészség mire ez a cikk megjelenik hathatós lépéseket tett a céggel szemben (betiltja, támogatást megvonja, vádat emel, nyomoz).A prostitúció legdurvább formája összefügg az emberkereskedelemmel, melynek 80%-a szexuális célú.Sajnos az áldozatainak többsége nő és gyermek. Évente körülbelül 150 ezer nőt és gyermeket hurcolnak Nyugat-Európába Közép-Kelet-Európából és a volt Szovjetunió területéről. Tehát: évente.Nemrég olvastam, hogy az USA becslései szerint világszerte 600-800 ezer emberrel kereskednek országhatárokon belül és országokon keresztül, akiknek 80 %-a nő és lány, 50%-a fiatalkorú. A prostituált nők átlagos száma az EU országokban több, mint fél millióra nőtt. Ausztriában, Bécsben a prostituált nők csaknem 70%-a Kelet-Európából, Magyarországról, Romániából (nagy részük magyar) és Lengyelországból származik. Körülbelül 15 ezer orosz és kelet-európai nő található Németország piroslámpás negyedeiben. Sokan közülük bordélyokba, szex klubokba, masszázsszalonokba és szaunákba kerültek, melyek török, albán és orosz bűnözői csoportok pénzügyi felügyelete alatt állnak.Nemcsak a nők szegénysége, hanem a szegénység önmagában is kiszolgáltatottá teszi az áldozatokat a toborzóknak, a striciknek és az emberkereskedőknek. Ezért is szükséges, hogy képbe legyünk a toborzók és az emberkereskedők módszereiről. Ezek döntően szegény és gyanútlan nőket csalnak a visszaélésre alkalmat adó helyzetekbe, különösen a prostitúcióba.Nők és gyermekek kínálatára irányuló férfi kereslet a prostitúció és az emberkereskedelem legfőbb oka. A nemek közötti egyenlőtlenség, a globalizáció, a szegénység, a rasszizmus és a nők gazdasági stabilitásának kritikus helyzete, olyan tényezők, amelyek megteremtik a nők szex iparba terelésének feltételeit. A kiszolgáltatott anyagi helyzet, a hajléktalanság és a drogfüggőség tipikusan olyan járulékos tényezők, amelyek a prostitúcióba való belépés felé terelik a fiatalokat.A címre visszatérve: mit is csinál egy strici?Mindenek előtt, kihasználják a társadalmi-gazdasági, kulturális és személyes helyzeteket. A stricik és az emberkereskedők szexuális kihasználás céljából vadásznak nőkre, akár a hazai szex ipar, akár az emberkereskedelem számára. A módszerek és taktikák változóak, de a szándék a családon belüli erőszak férfi elkövetőinek szándékához hasonló, mivel mindkét esetbenAz erőszak módszerei és technikái hasonlatosak azokhoz, amelyeket a nők leigázására alkalmaznak a prostitúcióban, a pornográfiában, vagy odahaza.Ezek lehetnek: szisztematikus és ismétlődő pszichológiai trauma okozása, összehangolt technikák az önrendelkezés elvesztésére és a kapcsolatoktól való megfosztásra, továbbá a félelemkeltés az erőszak következetlen és megjósolhatatlan kitöréseitől valamint a család és mások fenyegetése, és az áldozat meggyőzése arról, hogy az elkövető mindenható!