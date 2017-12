Kilép a pártból a legaktívabb LMP-s

Forrás: Magyar Nemzet

A politikus a Magyar Nemzetnek elmondta, azért lép ki a LMP-ből, mert szerinte megváltozott a párt irányvonala. Mint mondta, ő nem ehhez az ellenzéki párthoz csatlakozott korábban. Az ellenzéki párt hét végi kongresszusán egyébként arról döntöttek, hogy Jancsó Andrea az országos lista 28. helyén szerepeljen.Ez azért is érdekes, mert Jancsó Andrea az LMP egyik legnagyobb munkát kifejtő politikusa, akinek információi alapján tárta fel a Magyar Nemzet, hogy nemcsak a budai Várnegyedben, hanem a Ferencvárosban is nagyvonalúan bánnak egymással a Fidesz-KDNP politikusai, s az önkormányzati bérlakásokhoz fillérekért jutottak hozzá volt és jelenlegi képviselők.Az ügyben jelenleg is hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt folytat nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság korrupciós és gazdasági bűnözés elleni főosztálya.