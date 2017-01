Kilép az MSZP-frakcióból Demeter Márta

Forrás: MTI

A szocialisták szerint a képviselőnek a parlamenti mandátumot is vissza kellene adnia.Az ellenzéki párt közleményében azt írta, sajnálattal értesültek a kilépésről, ugyanakkor emlékeztették a képviselőnőt, hogy parlamenti mandátumát az MSZP szavazóitól kapta, ezért vissza kell adnia képviselői helyét, hogy azt továbbra is egy MSZP-s politikus tölthesse be.Mint írták, remélik, hogy Demeter Márta megfontolja ezt a körülményt "és tiszteli annyira a választók akaratát, hogy a tőlük kapott felelősségteljes megbízatással együtt a parlamenti mandátumáról is lemond".