Kirill pátriárka elfogadta a magyar kormány meghívását

Forrás: MTI

Az államtitkár szerint az orosz ortodox egyházfő az év végén vagy a jövő esztendő elején látogat majd Magyarországra.Soltész Miklós a pátriárka meghívására érkezett az orosz fővárosba. Az egyházfő a budapesti orosz templom felújításáról október 24-én megkötött megállapodás apropóján invitálta az államtitkárt Moszkvába. A budapesti belvárosi templomépület hiányzó toronytetejének helyreállítását a magyar kormány 100 millió forinttal támogatja.Az aláírás dátumával kapcsolatban Soltész Miklós arra hívta fel a figyelmet, hogy az jelképesen kötődött az 1956-os forradalom 60. évfordulójához."A magyarok nem az orosz emberek, hanem a szovjet rendszer ellen léptek fel, ami ugyanúgy sújtotta az itteni egyházakat és embereket, mint Magyarországon" - mondta.Az államtitkár szerint az állami támogatás az orosz ortodox templom rendbe tétele mellett hozzájárul a budapesti városkép javításához is.Kirill pátriárka az államtitkár beszámolója szerint nagyrabecsüléséről biztosította a magyar miniszterelnök, kormány és emberek küzdelmét a kereszténység értékeinek és magának a hitnek a védelmében. Ez, mint kiemelte, egyszerre történik "az egyre inkább ateistává váló nyugat-európai világ irányában való értékmentés", valamint "a muszlim előrenyomulásnak a magyarországi, illetve közép-európai megakadályozása és visszaszorítása érdekében tett lépések" formájában.Az orosz ortodox egyházfő méltatta a magyar kormány családpolitikai intézkedéseit, valamint a házasság, a gyermekvállalás értékei melletti kiállását. Mint mondta, ezek a lépések Oroszország számára is fontosak, mert a demográfiai helyzet javítása Moszkva számára is húsba vágó feladat.Soltész Miklós a pátriárkával folytatott szűk körű megbeszélést követően részt vett egy ebéden, amelyen az egyházfő mellett jelen voltak Moszkva egyházi vezetői, valamint képviseltette magát a főváros vezetése és a szövetségi kormány is. Az államtitkár a nap folyamán Kremlben részt vett a Kirill pátriárka által bemutatott karácsonyi istentiszteleten is.