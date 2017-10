Kirúgták a verekedő biztonsági őrt

Szerző: Herczeg Ármin

Az ügy tehát hepienddel zárult, a rossz elnyerte méltó büntetését, a jónak pedig elállt az orrvérzése, pár szegény sorsú srác meg kap majd labdákat, vagy egy balatoni hétvégét.A dolog azért mégsem ennyire egyszerű, így talán mégis érdemes boncolgatni a történteket. Mindjárt az elején leszögezem, hogy nem szeretem a pofán vágott újságírót, Szabó Zoltánt. Ő az a pali, aki akkor érzi jól magát, ha belerúghat (virtuálisan persze) másokba. Ő írta például azt a gusztustalan, mocsok kritikát a Rapülők koncertről . Azután én is szívesen behúztam volna neki egy kurva nagyot, de nem tettem.Nem azért, mert gyengébbnek gondolom magam nála, hanem azért, mert van egy iratcsomó, amit a politikusokon kívül mindenkinek illik ismerni, és követni. Úgy hívják, hogy törvénykönyv. Abban meg elég világosan le van írva, hogy ha behúzol egy embereset valakinek, és azt nem önvédelemből tetted, akkor bizony komám garázda vagy, és még az is lehet, hogy bűnöző.Na, ezt a könyvet nem olvasta a KFC biztonsági őre. (Elnézve az arcát, attól tartok, hogy más könyveket se nagyon.) Ő élt, és visszaélt az erejével, és pofán csapta a kellemetlenkedő vendéget. Még annyi esze sem volt, hogy ne a kamerák előtt tegye ezt. És itt a következő nagy dilemma. Mi lett volna a KFC reakciója, ha a "közeg" nem egy újságírót csap le. Vagy nem egy olyan tagot, akinek nem forog a kezében a kamera? Akkor is ilyen kurva aranyosak lettek volna az eset után, ha Kovács Béla géplakatost csapja le izomagyú elvtárs?Azt a Kovácsot, akinek nincs kamerás mobilja? Vagy elküldték volna a búsba a panaszával együtt? Na, ez az, amit nem tudunk majd meg soha. Mert azért, aki járja a fővárost, az tudja, hogy nem ez volt az első, és nem is az utolsó eset, amikor a biztonsági őr fejbe veri a neki nem tetsző vendéget. Legfeljebb előtte elveszi tőle a kamerát. Oszt jó napot!Nem mellesleg, az is durva, ahogyan a kommentelők egy erős hányada reagált. Összefoglalva veretes mondataikat, arról írtak, hogy a hülyegyerek megérdemelte, mert házhoz ment a pofonért. Nos igen, idáig zuhantunk: megtapsoljuk a verekedő idiótákat.Mr. Politikus urak ideje lenne elgondolkodni azon, hogy meddig kell még zülleszteni a társadalmat. Meg azon, hogy mennyire vagyunk messze a pogromoktól, netán a tapssal kísért nyilvános kivégzésektől. Mert a pofonosztó biztonsági őr nem a betegség, hanem a tünet. És ez a legszomorúbb ebben az ügyben.