Kis híján valóra vált Orbán álma

Forrás: MTI / Sztárklikk

A KSH jelentése szerint a harmadik negyedévben 4 millió 451 ezer volt a foglalkoztatottak átlagos létszáma, 60 ezerrel több, mint egy évvel korábban. A foglalkoztatottak számának növekedése a munkanélküliek számának 38 ezres csökkenéséből és a munkaerőpiacon frissen megjelenő 22 ezer emberből tevődött össze. A munkanélküliek átlagos létszáma ugyanebben az időszakban 189 ezerre, a munkanélküliségi ráta 0,8 százalékponttal 4,1 százalékra csökkent.Horváth András, a Takarékbank elemzője arra számít, hogy foglalkoztatottak száma idén már nem éri el a 4,5 milliót, erre 2018 nyaráig várni kell, a munkanélküliség csökkenése azonban folytatódik: idén a nyár végére 4 százalékra csökkenhetett a ráta, míg éves átlagban 4,2 százalék lehet ez a szám, 2018-ban pedig 3,8 százalékig süllyed a munkanélküliség.A munkaerőhiányról szóló folyamatos hírek ellenére a magyar gazdaság továbbra is csaknem 700 ezres munkaerő tartalékkal rendelkezik a dolgozni szándékozó inaktívak, a közfoglalkoztatottak, a külföldre ingázók és a munkanélküliek számát tekintve - tette hozzá az elemző. Az egészségesebb foglalkoztatási szerkezet érdekében a közszférából több tízezer magasan képzett munkavállaló átvezetésére lenne szükség a versenyszférába. A foglalkoztatás bővülésének lassulása arra utal, hogy egyre kevesebb a szakképzett, aktívan bevonható potenciális munkavállaló a magyar munkaerőpiacon és a foglalkoztatottság kezdi elérni a csúcsát a munkaerő jelenlegi képzettségi szintjén.Ürmössy Gergely, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője szerint is folytatódhat jövőre a munkanélküliségi ráta lassú csökkenése. A feszes munkaerőpiac segíthet abban, hogy a reálbér emelkedési üteme fennmaradjon 2018-ban is, ami a GDP növekedését erősítheti a bővülő keresleten keresztül.Az emelkedő bérek és az erősödő kereslet idővel az inflációs folyamatokat is felgyorsíthatja. Az Erste Bank várakozása szerint idén 3,7 százalékkal, jövőre 3,4 százalékkal emelkedhet a magyar bruttó hazai termék, amihez érdemben hozzájárul majd a háztartások emelkedő vásárlóereje. Becslésük szerint az infláció idén 2,4, jövőre pedig 3,4 százalékos lehet.Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője szerint a munkanélküliségi ráta már megközelíti a 4 százalékos szintet, ami lényegében a teljes foglalkoztatottságnak felel meg. Így már szerkezeti változásra lenne szükség ahhoz, hogy a munkaerőpiac ne gátolja a gazdasági növekedést. A közfoglalkoztatottak száma csökken, miközben az aktivitási ráta javulást mutat, azaz a közfoglalkoztatásból kikerülők az elsődleges munkaerőpiacon találtak munkát - mondta.A K&H Bank vezető elemzője fontosnak tartja, hogy a közfoglalkoztatottak még nagyobb számban találhassanak munkát az elsődleges munkaerőpiacon. A legnehezebben az alacsony képzettségűek találnak munkát, ezért is lenne szükség átfogó képzési programokra, amelyek eredményeként az egyre több szektort érintő munkaerőhiányt is enyhíteni lehetne.