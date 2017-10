Kisfiúkat zaklatott a katolikus Mária Rádió munkatársa

Forrás: nepszava.hu

A lap információi szerint a katolikus vallási műsort sugárzó Mária Rádió ceglédi stúdiójának egyik önkéntes munkatársáról van szó.A 16 éves fiamat kereste meg a fiatal férfi, hogy interjút szeretne vele készíteni, mert részt vett egy városi versenyen. Azonban nagyon hamar bizalmas hangnemre váltott: "jó barátok leszünk." Először csak furcsa volt a fiamnak, de már ekkor szólt nekem. Aztán már szóba sem került az interjú, hanem megírta például, hogy egyedül van otthon, és éppen pornót néz - mesélte az ügyben érintett egyik fiatal édesapja a Ceglédi Panorámának.A kamasz az iskolában elmondta a dolgot a társainak, és ekkor kiderült: csak az ő osztályában 8-10 fiú hasonlóan érintett. Mind sportolók vagy résztvevői a helyi kulturális életnek. A Ceglédi Panoráma beszámolója szerint néhány nap múlva még több áldozat akadt, köztük egy 13 éves is, akinek a rádiós pornográf képeket küldött magáról.A hírportál nyilvánosságra hozott képernyőfotókat is az üzenetváltásokról, ezek tanúsága szerint a fiatalok visszautasították a közeledést, vagy nem válaszoltak. A Ceglédi Panoráma úgy tudja, hogy a Mária Rádió - most már csak volt - riportere ellen a rendőrség nyomozást indított, a Pest megyei főkapitányság annak részleteiről csak a körülmények részletes vizsgálata után ad tájékoztatást.A Bors megkeresésére a Mária Rádió megerősítette: egyik volt önkéntesük ellen valóban rendőrségi nyomozás folyik, ám a rendőrségi vizsgálat lezárásáig nem kívántak részletekkel szolgálni.