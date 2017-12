Kitenné Orbánt az Európai Néppártból a holland miniszterelnök

Forrás: hvg.hu

A populista magyar miniszterelnök az Európai Unió csúcstalálkozói előtt az Európai Néppárt vezetőivel egyeztet, de miért van ez így?- fogalmazta meg a szónoki kérdést Mark Rutte holland miniszterelnök. A politikus a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE) tanácskozásán szólalt föl, ahol a téma Európa jövője volt- írja a Politico nyomán a hvg.hu A holland miniszterelnök félti a populizmustól Európa jövőjét Jellemző ebből a szempontból, hogy a tanácskozáson felszólalt Christian Lindner is, a német szabaddemokraták fiatal vezetője is, és cáfolta, hogy az FDP euroszkeptikus álláspontra helyezkedne. Az FDP volt az a párt, amely megfúrta a Jamaica-koalíciót Németországban. Lindner, akit a német Macronnak is neveznek, hangsúlyozta: nem euroszkeptikus, de ragaszkodik ahhoz, hogy minden tagállam tegye rendbe a pénzügyeit és csak utána szóljon bele az Európai Unió dolgaiba.Ez nem is nagyon leplezett bírálat volt Emmanuel Macron francia elnök reform terveivel szemben. A fiatal francia elnök szorosabb integrációt akar az eurózónában, közös költségvetéssel és közös pénzügyminiszterrel. Németországban csak félszívvel támogatják a reformot, mert nem akarják vállalni Franciaország és néhány más tagállam (Olaszország, Görögország stb.) hatalmas államadósságát és az ebből adódó problémákat.Meglepő módon Mark Rutte holland miniszterelnök is bírálta Macron elképzeléseit, mint mondta, a szorosabb integráció önmagában nem megoldás a problémákra. Előbb tisztázni kell, hogy mit is akarunk megoldani, és csak azután lehet megtalálni a megfelelő választ- hangsúlyozta a holland kormányfő.