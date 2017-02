Kiürülnek a kereskedelmi gáztározók

Munkából sosem elég - Tállai most már újságot is szerkeszt

A lap szerint ennek az az oka, hogy az államosított gázcégek ősszel kevés földgázt tároltak be, illetve a tél lett hidegebb a számítottnál. Az energiahivatal viszont úgy véli, ennek ellenére nincs veszély, a stratégiai tartalék és a növekvő import garantálja az ellátásbiztonságot.A Napi emlékeztet rá: a kormány 2013 márciusában 264 milliárd forintért vásárolta fel az E.On földalatti földgáztárolóit és gázkereskedő cégét. Mivel az ügylet üzletileg nem lehet igazán nyereséges a kormány mindig is az energiaellátás biztonságával indokolta a tranzakciót.Ha pedig az energiabiztonságot a tárolók feletti állami kontrollal azonosítjuk, ahogy (amúgy nem túl helyesen) teszi azt a kormány, akkor végső soron mára totális biztonságban kellene lennünk. Mára ugyanis a kereskedelmi tárolók mellett a korábban törvénnyel kötelezett magáncégek által épített stratégia célú tározó is közvetlen állami befolyás alá került, vagyis megvalósult a teljes kormányzati kontroll a gáztározás felett.Idén mégis a teljes kormányzati felügyelet mellett alakulhat ki az a rég nem látott helyzet, hogy tél vége előtt elfogynak a kereskedelmi készletek.A földalatti gáztárolókba a fűtési szezon elejéig - október hatodikáig - 3,7 milliárd köbméter földgázt tároltak be.Január 23-án még 1,8 milliárd köbméter gáz volt a tárolókban,Ez a hideg miatt január 29-ére 1,5 milliárd köbméterre csökkent, amiben benne van a stratégiai tartalék is.Az E.On-tól megvásárolt földalatti gáztárolókat, ezekbe összesen 4,43 milliárd köbméter földgáz fér el, de vasárnap a töltöttségű szintjük rendkívül alacsony, 10 százalék alatti volt. Ráadásul ennek egy része már a stratégiai készletbe tartozik.