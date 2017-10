Kizárta Andy Vajna cégét a Médiatanács

Forrás: 24.hu/Sztárklikk

A testület tegnapi döntése az, hogy nem megismétli a rádiós pályázatot, hanem az Interax Kft.-vel, a mindössze egyetlen szubjektív ponttal lemaradó, alakilag és tartalmilag is megfelelő pályázatot benyújtó vállalkozással köt médiaszolgáltatási szerződést.Az Interax Kft. vezetője örül a döntésnek, "nem kell elbocsátanunk a kollégákat", de nem tűntek el a szürke fellegek az égről: a 104,0 Mhz-es frekvencián Vajna hálózatosodási kérelmet nyújtott be a Csaba Rádióval, amit ha megkap, ott is a Rádió 1 szólhat. Így a megyében két Rádió 1 lesz - a döntés később várható.