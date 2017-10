Kizárták a kiváncsiskodó képviselőket

Tudta? Németh Szilárd fél órát is kibír levegővétel nélkül!

"A kérdésre válaszolva, hogy mire gondolhatott Bácskai, hogy milyen ügyek voltak, ami nem lehet méltó Ferencvároshoz, az az ingatlanbotrány, ami tavaly decemberben kirobbant. Nem mondanám, hogy ezek hazugságok voltak, ahogy ő ezt szokta kommentálni. Ezek nyilvános adatokon alapuló tényfeltárások voltak. Igazából ő nem indított bírósági eljárást sem ellenem, sem a Magyar Nemzet ellen, tehát nincs megcáfolva, hogy azok az állítások, amik ott elhangoztak, ne lennének valósak"

Forrás: Hír TV/ Sztárklikk

Jancsó Andrea, LMP-s képviselő a kerület ingatlanmutyijait tárta fel, Baranyi Krisztina, az Együtt képviselője pedig leginkább a környezetvédelem területén mozgott, de azt is ő szellőztette meg, hogy a kerület parkolóautomatái sokszor érvénytelen jegyet adnak.A képviselők tanácskozási joggal ezután is részt vehetnek az üléseken, de a fizetésüket csökkentették.Bácskai János fideszes polgármester azt hangoztatta, a két képviselő ezután nem fog hazudni a kerület ügyeiről. Az érintettek viszont azt mondják: eddig is igazat mondtak, és a büntetés után sem mondanak le a fideszes hatalomgyakorlók ellenőrzéséről.- mondta Jancsó Andrea.