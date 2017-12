Kolumbiai drogért kapott milliárdok tisztára mosása miatt emeltek vádat Budapesten

Forrás: MTI / Sztárklikk

Ibolya Tibor fővárosi főügyész pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a kolumbiai drog nyugat-európai értékesítéséből származó pénz tisztára mosásával foglalkozó bűnszervezetet Magyarországon - egy vietnami állampolgár megbízásából - egy itt élő egyiptomi férfi és magyar társa irányította.A szervezet tevékenységének lényege, hogy a Kolumbiából származó, Nyugat-Európában értékesített kábítószer eladásából befolyó pénz eredetét leplezzék. A pénzt autókkal szállították Magyarországra, nagyobb címletekre váltották, majd Szlovákiába vitték, ahol különböző bankszámlákra fizették be, onnan pedig távol-keleti országokba utalták tovább. Ezzel a módszerrel 18 milliárd forintnyi összeget mostak tisztára.A bűnszervezet tagjai emellett külföldi, adózatlan cigaretta forgalomba hozatalával is foglalkoztak. Az Ukrajnából és Szerbiából származó, adójegy nélküli cigarettát Magyarországon vásárolták meg, majd egy részét itt, a másik részét az Európai Unió más országaiban adták el. Az illegális cigarettát rejtekhelyes kisteherautókkal, családi utazásokat színlelve szállították vagy dupla falú kamionokba rejtették. A cigaretta értéke 780 millió forint volt.A Fővárosi Főügyészség bűnszervezetben, különösen nagy értéket meghaladó pénzmosás, bűnszervezetben, különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság és más bűncselekmények miatt 36 ember ellen nyújtott be vádiratot. A két irányító mellett négy ember végzett szervezési feladatokat, a többi vádlott pedig végrehajtói szerepet töltött be a bűnszervezetben.