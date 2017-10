Kommentháború az MSZP volt elnökhelyettesének Facebook-oldalán

"Botka távozása után most már tényleg az itt a nagy kérdés, lesz-e, aki vesz tőle "használtautót"... úgy tűnik, az MSZP elnöksége készségesnek mutatkozik és Botka helyett tőle "vásárol", lelkük rajta..."

Ezután sorra érkeztek a kommentek. A teljesség igénye nélkül idézünk néhányat:

- Feri, én tőled se vennék. Bocs.

- Inkább az a baj Ferenc, hogy te ilyeneket írogatsz. Szerintem neked is lenne dolgod! Ne egymást bántsátok.

- Nekem volt jópár csatám a Zsolttal, amikor még viszonylag aktívan politizáltam. Meg jópár olyan, amit vele együtt vívtam. Nem vennék tőle autót, ahogy cipőt vagy kakaóscsigát sem (főleg mert egyiket sem árulja). De ő azon kevés ember közé tartozott, aki nyíltan játszik. Ha nem tetszik neki valami, a képedbe mondja, és ha van ereje az akaratát keresztülverni, akkor meg is teszi. De még ilyenkor is hátat lehet neki fordítani, mert biztos nem fog mosolyogva titokban betámadni vagy ígéretét megszegni.

- Papi kérlek szépen ezt ne itt! Kérlek szedd le!!! Szeretlek,tisztellek, becsüllek, szinte családtag vagy. Kérlek!!!!

- Feri, nekem már nem sok közöm van hozzá, de tényleg kell ez? Molnár Zsolt igazán nem a szívem csücske de nem kerültetek még elég mélyre, és veletek együtt mi is, mindannyian, demokraták? Muszáj még azt a megmaradt félmillió szoci szavazót is világgá kergetni azzal, hogy Botka távozása után is képtelenek vagytok békét kötni?!

- Itt a nagy baj, egymást bántják és nem fontos a Baloldal! Tudja Ferenc, önt tiszteljük, de nincs felnövő generációnk!!!

- Én 2002 óta ismerem Molnár Zsoltot, méghozzá Óbudáról. (Érdemes kinyomozni az életrajzunk első találkozási pontját, legfeljebb pár percbe kerül.) Kétségtelenül nem illeszkedik a 80-as évek KISZ-es világából kinőtt MSZP-kultúrába, sok mindent máshogyan lát, ideológiailag (ha ennek van bármi értelme az MSZP kapcsán) sem simul bele abba a 80-as években gyökerező világba. Sok mindenben nem is értek egyet vele. Az világos, hogy nagyon sokan nem tudják hova tenni, de ebben egyáltalán nem áll egyedül, talán túl kockás a gondolkodásunk.



Másrészt viszont tehetséges szervező, képes a stratégiai gondolkodásra, és olyasmit még nem hallottam róla, hogy ismeretlen eredetű bevételekből több százmilliós házat épített volna, ráadásul viszonylag pontosan tisztában van a saját korlátaival is, ami szintén nem általánosan jellemző. Hallok és olvasok róla sok mindent, de nem láttam még semmilyen meggyőző tényt vagy gondolatmenetet, ami alátámasztotta volna azt az egyébként MSZP-n belüli ellenfelei által terjesztett vádat, hogy a Fidesz ügynöke volna.

Szerző: Konczik Márton

A szocialisták úgy látszik sosem változnak meg. A párt belső ügyeinek kibeszélése, az egymás nyilvános csesztetése szinte lételemük. Annak ellenére, hogy mélyponton van az MSZP támogatottsága, még mindig futja az energiájukból, hogy tovább rombolják a róluk kialakult nem túl pozitív képet.Így tett Juhász Ferenc is, aki posztolt egy Molnárt ábrázoló fotómontázst a Facebook-oldalára, majd a következő kommentárt fűzte hozzá:- Ez az acsarkodás semmire nem vezet és sehova nem visz. Amennyiben bárkire bizonyíték van, hogy áruló, kollaboráns vagy a Fidesz-maffia behálózta, induljon ellene eljárás -etikai fegyelmi- és kapja meg a megfelelő büntetést. Amennyiben ilyen bizonyíték nincs -nem szóbeszéd és HVG cikk-, akkor kérjenek bocsánatot a gyanúsítók és lépjünk tovább. Most sokkal fontosabb dolgunk van mint sem a baloldali csapatot megosztani parttalan vitákkal. Molnár Gy. véleménye legyen a mérvadó: a menetet elvesztettük, de mérkőzés nyerhető. Most a dem. pátokkal a Fidesz és kormány elzavarása kell, hogy a legfontosabb kérdés legyen. Ennek érdekében mindenki úgy politizáljon, kampányoljon, hogy ez a legfontosabb cél teljesüljön.