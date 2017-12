Koncz Zsuzsa meglepő titkokat árult el hányatott gyerekkoráról

- Apám kántortanító volt egy falusi iskolában, nem gondolom, hogy ez jól fizető állás lett volna. Egy vályogtéglából épült házba születtem. Anyu a nővérképzőbe járt Egerbe, a sok vonatozás miatt nem volt ideje, ezért elküldtek Budapestre a "drága nagymamihoz", aki nagyjából tízéves koromig nevelt. 17 éves koromban költöztem először olyan lakásba, ahol volt saját fürdőszobánk.



Mégis itt vagyok, kibírtam a kicsit hányatott gyermekkort, ami mostanában gyakran eszembe is jut, mert éneklem Gerendás Péter dalát Bródy zseniális szövegével: "Így volt szép, így volt jó". Azt üzeni: ha emlékezni akarunk, gondoljunk jó szívvel arra is, ami tán nem esett annyira jól a maga idején

- Gátlásos, visszahúzódó, félénk, szégyenlős gyerek voltam, magam is elcsodálkoztam, amikor egyszer csak a Bercsényi utcai egyetemi klubban először álltam az Illés zenekarral egy színpadon. Nem is értem, hogy volt bátorságom hozzá, de felléptem velük, és azóta tudom, hogy aki egyszer beleszagol a színpad, a színház levegőjébe, az menthetetlenül beleszeret, gyakran egy egész életre.



És igen nehéz elképzelni, hogy van élet a nélkül a szeretet nélkül, amit a közönségemtől minden egyes koncertemen kapok. Nem gondolom, hogy nem ugyanezt érzik ezek a nagy világsztárok is. Mert, és ez nagyon igaz, a pénz nagy dolog, de szeretetet, rajongást, hangos, elsöprő sikert biztosan nem kapsz érte.

Forrás: Best / Színes Ász