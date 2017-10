Koós János elsírta magát Aradszky halálhírén

Félő, hogy ez a KDNP-s fiú is megbuggyant

Jobbik: Orbán "kommunistából indult és kommunista marad mostanra is"

Forrás: atv.hu

"A legjobb barátom volt, akivel néha csipkelődtünk, de csak poénból. Szerettük egymást, és mindig úgy kezdtük a telefonbeszélgetéseinket, hogy "Szervusz drága Janikám, hogy vagy? - "Szervusz drága Lacikám, hogy vagy?" - idézte a telefonbeszélgetést Koós.Koós János azt is elárulta, hogy vasárnap egy olyan műsorban szerepelt, ahol a régi táncdalfesztiválról volt megemlékezés. "Kérdeztem, hogy Laci?, és mondták, hogy későbbre várják. Mondták, hogy jön 6 óra felé, de nem vártam meg.Hazamentem. Ma pedig mondtam a feleségemnek, hogy évtizedek óta most először elsírtam magam. Közeli volt a kapcsolatunk, több közös fellépésünk is volt" - mondta az előadóművész barátjáról.