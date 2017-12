Körözi a rendőrség a magyar X-Faktor sztárját

"Kedves Mindenki! Szeretném elmondani, hogy nem vagyok eltűnve, nem haltam meg sőt még nem is bujkálok így egy kicsit érthetetlen miért is vagyok kőrözés alatt. No de nem érthetek én mindent. Mint mindenkinek, úgy az én életemben is vannak csúszások , nem vagyok kivétel de ezt szeretném megtartani magamnak. A rendőrséggel a kapcsolattartás folyamatban van. Köszönöm Mindenki megértését a rossz akaróknak innen is kellemes nap"

A tehetségkutató egykori versenyzőjét a rendőrség honlapja szerint tartás elmulasztása miatt keresik, a körözést a Szigetszentmiklósi Járásbíróság rendelte el.Király azóta a Facebookra posztolt a körözés kapcsán. Azt írta, hogy nem tűnt el, és nem érti, hogy miért keresi a rendőrség.- írta Király L. Norbert.