Korszerűbb és szebb lett az egri börtön

Forrás: heol.hu

Mint ismert, a munka ütemezetten történt: a rekonstrukció még tavaly szeptember elején kezdődött el a börtönparancsnoki épület homlokzat-felújításával. Egy külső vállalkozás szakemberei a homokkő lábazatot, a párkányokat újították meg, kijavították a vakolatot és az ablakokat, hőszigeteltek, csatornafelújítást végeztek. A börtön színe is megváltozott, a korábbi rózsaszínes-bézs színt, szürke váltotta.Ezeken kívül az épületen belül a körletépületekben is energetikai korszerűsítést valósított meg a bv-intézet. A nyugati szárny hőszigetelést kapott, kicserélték a nyílászárókat. A belső munkálatokban a férfi elítéltek is részt vettek, a fogvatartottak rácsokat-, ablakokat festettek.A felújításhoz az anyagi forrást a Büntetés-végrehajtási Országos Parancsnokság biztosította, fontosnak tartják ugyanis, hogy azok az épületek, amelyek régebbi építésűek, megyeszékhelyen, városközpontban találhatóak, mindenképpen olyan összhatást mutassanak a városképben, amely a szervezethez méltó.