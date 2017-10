Kósa: ha tavasszal nem a kormánypártok győznek, a kerítésnek nem sok jövőt lehet jósolni

Forrás: MTI / Sztárklikk

"Azt szeretnénk", ha Magyarország magyar maradna - mondta Kósa Lajos a nemzeti konzultációról rendezett országos fórumsorozat egyik szegedi állomásán.A Fidesz-KDNP meggyőződése, hogy nem Európába kell hozni a bajt, a problémákat ott kell megoldani, ahol keletkeznek. A kibocsátó országokban - Ázsiában, a Közel-Keleten, Észak-Afrikában - mintegy 1,5 milliárd ember él, a lakosság becslések szerint 2050-re 2,5 milliárdra nő. A migránsok 90 százaléka gazdasági bevándorló, a jobb élet reményében indul el - hangsúlyozta a miniszter.Kósa Lajos úgy vélte, a befogadás politikája nem vezethet eredményre, ha a kibocsátó országokban nem javulnak az életkörülmények, még 100 millió ember betelepítése sem hozna érdemi változást. A bevándorlók tömege viszont tönkretenné az európai nyugdíj-, egészségügyi, szociális rendszert - tette hozzá.A politikus emlékeztetett arra, hogy Magyarország volt az első, amelyik kimondta: meg kell védenünk magunkat. 2015-től kezdve óriásit változott az európai polgárok véleménye, de ez nem befolyásolta a brüsszeli bürokraták álláspontját. Még mindig úgy látják, a bevándorlás nem veszély, hanem lehetőség Európa számára - mondta a miniszter.Az érkezők többsége fiatal felnőtt férfi, európai értelemben vett szakképzettségük nincs, 40 százalékuk a saját anyanyelvén is analfabéta. Integrációjuk az európai kultúrába reménytelen. Beilleszkedésük még a pozitív német vélemények szerint is legalább 15 éves folyamat lenne - tudatta a politikus, aki szerint a muszlim és az európai kultúra közötti szakadék olyan nagy, hogy áthidalására 15 év biztosan nem elég, de lehet, hogy száz esztendő sem.A migráció a terrorveszélyt és a közbiztonság romlását hozta magával - mondta Kósa Lajos.A magyar baloldal teljes mértékben migrációpárti. Ha tavasszal nem a kormánypártok győznek, a kerítésnek nem sok jövőt lehet jósolni, a baloldalnak az ország ilyen típusú védelme elfogadhatatlan. A Jobbik is számos esetben együttműködik ebben a kérdésben a Soros György támogatta szervezetekkel - fogalmazott a politikus.