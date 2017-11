Kósa Lajos egy dolgot elárult: tuti, hogy drágább lesz

A múlt hónapban kinevezett tárca nélküli miniszter a Hajdú Online-nak adott interjút, ebben pedig arról értekezett, hogy egyelőre nem is tudják, mennyibe kerül majd az eredetileg 3388 milliárd forintosra tervezett Modern Városok Program néven futó városfejlesztés."Az ország legnagyobb fejlesztési programjáról van szó, névlegesen mintegy 3388 milliárd forintról beszélünk. Ma már tudjuk, hogy az egész program többe fog kerülni, mert az építőipari árak mintegy harminc százalékkal emelkedtek, s ennek a folyamatnak nem tudjuk, hogy hol a vége"- fogalmazott Kósa Lajos.A miniszter arról is beszélt, a kormány nem tett le arról, hogy egyes minisztériumokat vidékre kellene költöztessen. Azt is megjegyezte, hogy "magam a minisztériumok esetleges vidékre költöztetése mellett korábban is hangsúlyoztam, hogy egyes országos kulturális intézmények, mint például a Magyar Néprajzi Múzeum vagy a Természettudományi Múzeum is szóba jöhetnek."Kósa Lajost kérdezték annak hatásairól, hogy a megváltozott szabályok miatt nem lehet valaki egyszerre polgármester és országgyűlési képviselő is. A miniszter szerint "kétségtelen hátrány" az, hogy az önkormányzatok "valamelyest" eltávolodtak a törvényhozástól és a kormánytól. "Ezzel leghamarabb a következő ciklusban lehet foglalkozni" - tette hozzá.