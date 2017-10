Kötelező tantárgy lesz jövőre Vlagyimir Putyin nagy szenvedélye

Forrás: hvg.hu / Sztárklikk

A 7-8. évfolyamos biológia-tantervben eddig szerepelt egy fejezet Biológiai nem és nemi identitás megkülönböztetése címmel, amely eltűnt, a helyét. Az öröklött és tanult tényezők megkülönböztetése a nemi működés során fejezet vette át.A társadalomismeret-érettségiről száműzték A genderelmélet és annak kritikája tételt.Ami viszont megjelent a magyar kerettantervben, az az orosz elnök, Vlagyimir Putyin nagy szenvedélye, a dzsúdó. A küzdősport oktatását az általános iskola 1-4. osztály kerettantervébe foglalták bele.Elsődleges célja - hangzik a Magyar Közlönyben az erről szóló rész - a testmozgás és a "testkulturális műveltség" átadása mellett az asszertív magatartásformák, az önbizalom fejlesztése és ezáltal a tanulók önbizalmának és reális énképének kialakítása.A dzsúdó megjelenése kissé váratlan, a Magyar Judo Szövetség és a Magyar Diáksport Szövetség tavalyi elképzelése legalábbis úgy szólt, hogy a dzsúdót az alternatív kerettanterv részeként három év múlva ezer iskolában oktassák.Nem lenne meglepő, ha a mostani előrelépésben szerepet játszott volna Vlagyimir Putyin, illetve a budapesti cselgáncs-világbajnokság. Az orosz elnöknek nyolc danja van a küzdősportban, könyvet is írt róla, augusztus 28-án pedig kifejezetten a megméretés megnyitója kedvéért érkezett egy éven belül másodszor is Magyarországra, jóllehet ritkaságszámba megy, hogy egy évben kétszer is hivatalos látogatást tegyen ugyanabban az országban.Orbán Viktor miniszterelnök még hízelegni is próbált neki, hogy Magyarországon szoktak idézni a dzsúdóról szóló könyvéből. Ennek a kijelentésnek a szépséghibája csak az volt, hogy a könyvet magyarra még nem fordították le.