Kövér László: a fideszes rendszerváltó generáció megöregedett

Forrás: nepszava.hu

"Jobb állapotban vagyunk, mint amilyenben ellenfeleink látni szeretnének bennünket, de nem olyan jóban, mint amilyenben mi szeretnénk magunkat látni, a kormányzás nagyon sok erőt vesz el a párttól", mondta Kövér, aki szerint a kormányzás öli a lelki energiákat: szükségképpen hibákkal, gyarlóságokkal jár, nem képes minden elvárást kielégíteni, mondta, de konkrétumokat nem említett.A kormányzásról a házelnök megjegyezte: "nem is annyira lelkesítő, mint igazunk és erkölcsi fölényünk biztos tudatában ellenzékben küzdeni a kommunistákkal vagy örököseikkel. A posztkommunistákat legyűrtük, a rendszerüket leépítettük, de közben alig ismerünk rá arra a világra, amelyet az uniós csatlakozásunk célként való megfogalmazásakor magunk elé képzeltünk".Kövér szerint a politikai generációs széttöredezettséget kell meghaladni Magyarországon. Ugyanis a fideszes rendszerváltó generáció megöregedett, "mintha kicsit több lenne a ránc és az ősz hajszál", és "a saját gyermekeink generációjának bevonása nélkül nem lehet folytatni a jó irányba megindult változásokat. A feladat "reménytelennek tűnik, de ezen múlik Magyarország jövője".Kövér az ellenzékről is beszélt. Szerinte a kormánypárt számára némi veszélyt jelenthet a Jobbik és a baloldal együttműködése. "Az elvek teljes hiánya, a türelmetlen hataloméhség és az Orbán-fóbia a háttérben már ma is zajló együttműködés továbbfejlesztésével megteremtheti a technikai koalíciót a baloldal és a Jobbik között" - vélte.Kövér szerint mintha a történelem ismételné önmagát, ahogyan egykor a nyilasok és a kommunisták bázisa, úgy most a baloldal és a Jobbik potenciális tábora is jelentős részben lefedi egymást. Kövér azt is megjegyezte, látható, hogy a liberális értelmiség egy része 180 fokos fordulatot vett a Jobbikot illetően."A Kőszeg-féle demokraták eljutottak a felbátorodás Rákosi Mátyás által egyszer már megmászott csúcsára, aki a nyilasokat a kommunista pártba befogadva velük harcolt a valódi ellenség, a keresztény, nemzeti, polgári erők megsemmisítéséért".