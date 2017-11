Kövér László a Kommunista kiáltványt és a Mein Kampfot emlegette

Forrás: MTI

A Fidesz országos választmányának elnöke vasárnap a kormánypárt tisztújító kongresszusán, Budapesten azt mondta: meg kell védeni a rendbeszedett pénzügyeket, a teljes foglalkoztatottság esélyét, a tartósan növekvő gazdaságot és jövedelmeket, a családtámogatási rendszert, valamint a közteherviselés új szisztémáját, amellyel bevonták a közcélok finanszírozásába a bankokat és a multinacionális cégeket, amelyek addig "korlát nélkül szivattyúzhatták ki az extraprofitot, amelyért meg sem dolgoztak".Ezen felül meg kell védeni a nemzet határokon átívelő újraegyesítésének lehetőségét, a biztonságot - hangsúlyozta a politikus, utóbbival kapcsolatban pedig kijelentette: "nem akarjuk, hogy egyszer majd egy baloldali politikus bennünket is azzal próbáljon vigasztalni, hogy a terror a nagyvárosi lét immáron elkerülhetetlen velejárója"."Meg kell védeni a kultúránkat, hitünket, nyelvünket, önazonosságunkat, Magyarország szuverenitását, önrendelkezését, nemzeti jellegét" - sorolta Kövér László.Európa, a kontinens határainak, szabadságának és demokratikus rendjének védelmét is szorgalmazta, kiemelve ezzel kapcsolatban, hogy a magyar választás európai jelentőségű is lesz.Európa ma egy politikai, gazdasági és szellemi fegyverekkel vívott világhatalmi harc színtere, benne Magyarország pedig "a normalitás kevés megmaradt bástyáinak egyike, talán legerősebbike" - mondta."Ha nem leszünk képesek megvédeni, akkor jelentősen csökken annak esélye, hogy Európa fennmaradhat mint a nemzeti kultúrák sokszínű terepe" - fogalmazott.A legközvetlenebb fenyegetés - folytatta - a "tömeges bevándoroltatás", de ugyanaz a küzdelem zajlik a médiában, a kultúrában, az oktatásban, a nyelvhasználatban, mindenütt: "lezülleszteni, erkölcseiben szétzilálni, önazonosságában megroppantani (...), korlátlanul manipulálhatóvá tenni mindannyiunkat; ez a Soros-félék nyitott társadalma, az ő perverz szép, új világuk célja".A házelnök arról is beszélt, még 1994-ben sem hitte volna el, hogy "a kommunizmus bukása után fenyegethet minket egy még aberráltabb rendszer, amely az ember társadalmi meghatározottsága után már annak biológiai meghatározottságát is vitathatóvá teszi".Ahogyan azt sem, hogy "a nyugati média (...) az egypárti sajtónál összehasonlíthatatlanul hatékonyabban manipulálja a társadalmat", és hogy "a Kommunista kiáltvány és a Mein Kampf után van még a gonosznak a világ számára új mondanivalója" - tette hozzá. "Azt hittük volna el a legkevésbé, hogy a (...) liberális demokráciának hazudott új totalitarizmus elleni küzdelemben nemcsak a vezető szerep lesz a miénk, hanem szinte magunkra is maradunk" - fogalmazott.Kövér László hangsúlyozta ugyanakkor, hogy noha a magyarországi ellenzék "intellektuális korlátoltságából fakadóan a kérdéseket sem érti", az európai politikai elit jelentős része pedig elárulta választóit, ennek ellenére az európaiak többsége "a mi pártunkon áll".