Kövér László: még egy-két ciklus kell az elindított programok megerősítéséhez

A legfontosabb, hogy a demográfiai folyamatot legalább megfordítsuk, az 1,5 körüli termékenységi mutatót megpróbáljuk 2,1-re felvinni, hogy a nemzet legalább a reprodukcióra képes legyen - emelte ki.Kövér László fontosnak tartja a Trianon által elszakított nemzetrészekkel a társadalmi és kulturális kapcsolattartás intézményesítését, amelyet gazdasági eszközökkel is alá kell támasztani, hogy a különböző politikai változások erre már ne legyenek hatással.A külpolitikában kiemelt feladatnak számít a közép-európai együttműködés megerősítése, történelmi konfliktusaink hátrahagyásával, hogy minden érintett ország számára történelmi dimenzióba helyezett politikai stratégia legyen a közös érdekérvényesítés az unió porondján - mondta a lapnak.A nemzeti konzultációval kapcsolatban Kövér László kifejtette: lehet viccet csinálni a konzultációból, lehet gyalázkodni vagy a költségeket sokallni, de egy dolgot nem szabad elvitatni: hogy ami az illegális migráció kapcsán ma zajlik Európában, azon a gyermekeink és unokáink jövője múlhat.Arra kérdésre, hogy mit jelent a Fidesznek Botka László visszalépése a miniszterelnök-jelöltségtől, a házelnök úgy válaszolt: "semmit"."Nekünk nincs okunk a baloldali Muppet Show-ra építeni a stratégiánkat. Úgy kell készülnünk, mintha megvalósulna a teljes ellenzéki összefogás" - mondta.Hozzátette, hogy az együttműködés azon a térfélen nemcsak amiatt nehéz, mert sok az ambíció, a megszerezhető mandátumhelyek száma pedig kevés, hanem azért is, mert az ellenzéki pártok szavazói nem fogadják el feltétlenül a másik politikáját.Az ellenzék gyengeségének amúgy számos oka van, a megosztottságon és a hiteles személyiségek hiányán túl például az is, hogy a kormány alapvetően jól teszi a dolgát - jelentette ki Kövér László.A Jobbikról azt mondta: gátlástalanok, a pénzért és a hatalomért bármire képesek, közben már abban a sok ostobaságban sem hisznek, amit korábban hirdettek.A házelnök véleménye szerint a Jobbik úgynevezett néppártosodása, hogy maguk mögött akarta hagyni "a szélsőséges, kirekesztő és mosdatlan politizálást", egy pillanatra sem volt őszinte szándék, csupán a baloldali szavazók elcsábítását célozta - olvasható a Magyar Hírlapban.