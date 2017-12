Kövér László nem tartotta be az ígéretét

Forrás: HVG

A Guinness-rekordok könyvébe illő gyorsasággal, kilenc perc alatt módosította az információs önrendelkezésről szóló törvényt a Fidesz-KDNP a 2014-es parlamenti választások előtt, hogy - ami korábban tilos volt - a pártaktivisták akár a választók otthonába lépve is gyűjthessék az ajánlásokat.Ilyen, szuperszonikus törvényalkotásra a mostani ciklusban ugyan nem került sor - ez korábban is párját ritkító esetnek számított -, a rapid tempóval, kivételes vagy sürgős eljárásban tárgyalt és elfogadott törvények számát illetően azonban nem igazán teljesült Kövér László ígérete - írja a HVG . A házelnök ugyanis azt mondta, 2014-től lassabb, kiérleltebb jogszabályalkotás kezdődik.A parlamenti jegyzőkönyek áttanulmányozása után kijelenthető, amíg az előző ciklus hasonló időszakában (2010 és 2013 novembere között) 14 tövény vitáját zavarta le a Ház másfél órásnál rövidebb vita után elrendelt szavazással, az elmúlt három évben ez a szám csupán kettővel csökkent. 2014 óta négy olyan - felettébb kétes értékű - törvényalkotási időrekordot is sikerült felállítani, amely az "elmúltnyolcév" parlamenti mérlegét nézve a műfaj 10-es toplistáján lehetne.A gyorsan elfogadott törvények közt van olyan, amelyiknél - például Andy Vajna érdekében - a pozitív diszkrimináció indokolta a sietséget.