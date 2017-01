Közel 3 milliárdos beruházás Jászberényben

Forrás: MTI

Varga Mihály reményét fejezte ki, hogy a beruházás a Jászságnak, a megyének és a térségnek további gazdasági lendületet fog adni.A miniszter felidézte, hogy az NGM kezdeményezésére 2015-ben döntött úgy a kormány, hogy támogatja azokat az ipari nagyvállalatokat is, amelyek fejlesztik technológiájukat, bővítik kapcitásaikat, új munkahelyeket teremtenek, ugyanakkor az uniós forrásokból nem részesülnek.Hozzátette: a megnövekedett beruházási hajlandóságból fakadó vállalati igények miatt a kormány a 2016-os program keretösszegét megemelte. Tavaly összesen 35 hazai nagyvállalat több mint 24 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesült ebből a forrásból - mondta.A támogatás révén a vállalatok összesen több mint 60 milliárd forint értékű fejlesztést valósítanak meg és 1147 új munkahelyet hoznak létre Magyarországon - jegyezte meg.A miniszter elmondta: a magyar gazdaság jó teljesítményének köszönhetően a következő években egyszerre lehet jelentős bérintézkedéseket és érezhető adócsökkentéseket elindítani.A tavaly novemberben aláírt, hat évre szóló béremelési és adócsökkentési programhoz az első hónap eddigi adatai szerint alkalmazkodni tudtak a gazdaság szereplői - mondta. Megjegyezte: a jelentős adó- és járulékcsökkentés költségvetési hatását ellensúlyozni fogja az idei évre várt magasabb gazdasági növekedés.Varga Mihály szólt arról, hogy a 2013-as növekedési fordulat óta az Európában dinamikusnak számító 3 százalék körüli mértékben erősödik a magyar GDP. Emellett kiegyensúlyozott, fenntartható és gyorsuló ütemű növekedést várnak a következő évekre is: a bővülés üteme 2017-ben és 2018-ban is meghaladja majd a 4 százalékot - tette hozzá.Kiemelte: a munkahelyek száma is folyamatosan emelkedik, ma már 705 ezerrel dolgoznak többen, mint 2010-ben, döntően a versenyszférában bővült a foglalkoztatás.Elmondta: a kormány - többek között - vállalta, hogy a társasági adó mértékét 2017-től egységesen 9 százalékra csökkenti 19, illetve 10 százalékról, a munkáltatói járulék mértékét pedig 27-ről 22 százalékra. A számítások szerint ez a vállalkozások számára összesen mintegy 145 milliárd forint tehercsökkenést jelent - számolt be.