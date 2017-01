Közel egy hónapja ülősztrájkol a parlamentben a lengyel ellenzék

Forrás: MTI

A PO, valamint a szintén ellenzéki Modern (Nowoczesna) párt képviselői december 16. óta tartózkodnak - folyamatosan váltva egymást - a szejm üléstermében. Az egyik PO-képviselőnek az aznapi ülésről történt kitiltása, valamint a parlamenti tudósításokat korlátozó - azóta felfüggesztett - új szabályozás miatt indított ülősztrájk fő követelése jelenleg az, hogy az alsóház újból tárgyalja meg az idei költségvetést és szavazzon róla.Az erről szóló végszavazást a házelnöki szék és a szejm pódiumának blokádja miatt nem az ülésteremben, hanem az alsóház oszlopos termében bonyolították le.A Modern hétfőn a többi párttal kötött előzetes megállapodás alapján felhagyott a szejm pódiumának blokádjával, de az ülősztrájk végső befejezését a PO-val is megkötendő végleges megegyezéstől tette függővé. A parlamenti pártok vezetői kedd délután ültek újból tárgyalóasztalhoz, a PO azonban az egyeztetésen nem vett részt.Grzegorz Schetyna kedd déli sajtóértekezletén Marek Kuchcinski házelnököt nevezte a válság fő felelősének, s elmondta: a megoldásról csak vele, illetve Andrzej Duda államfővel hajlandó tárgyalni. A Stanislaw Karczewski szenátusi elnök kezdeményezésére a parlamenti pártok elnökei által folytatott hétfői és keddi egyeztetés formátumát ezért nem tartja megfelelőnek.A PO elnöke elmondta továbbá: ha nem tűzik a szejm következő, szerdán kezdődő ülésének napirendjére a költségvetési törvény újratárgyalását, pártja folytatja az ülősztrájkot. Ezt az oszlopos teremre is kiterjeszti, amennyiben a házelnök újból ott hívná össze a képviselőket - közölte Schetyna.A kedd délutáni egyeztetést követően a Modern elnöke, Ryszard Petru úgy értékelte: a tárgyalások zsákutcába jutottak, pártja ezért még aznap este vagy szerda reggel egyeztetést kezd a PO-val arról, hogy indítványozzák a parlament feloszlatását. A javaslatot a szejm kétharmados többségének kellene jóváhagynia, megszavazása nem lehetséges az abszolút többséggel rendelkező, kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt hozzájárulása nélkül.Az ülősztrájkhoz nem csatlakozó harmadik legnagyobb parlamenti tömörülés, az ellenzéki Kukiz´15 vezetője, Pawel Kukiz szerint a kompromisszumból kihátráló Modern "másodpercenként változtatja nézeteit". Szorgalmazta, hogy a házelnök szabjon ki büntetést a parlamenti pódiumot elfoglaló képviselőkre. "Lehetetlen, hogy a képviselők egyharmada hol az egyik, hol a másik sarokba szorítsa a kétharmadot" - jelentette ki Kukiz.A PiS szerint kizárt a december 16-i voksolás megismétlése, mivel azt a szavazási előírásoknak megfelelően bonyolították le. A parlamenti vita áthelyezésével a PiS szerint az alsóház elnöke törvényes kötelességének tett eleget, az új helyszínről pedig az összes képviselőt értesítették.A PiS, valamint a három ellenzéki parlamenti tömörülés által hétfőn kötött előzetes megállapodás szerint a szejm szerdán az ülésteremben tárgyal. Ezt a kedd délutáni egyeztetésen részt vevő összes párt megerősítette. A költségvetési törvényre vonatkozó, a Modern által kedden visszavont kompromisszum értelmében a költségvetési törvényre vonatkozó módosító javaslatokat a szerdán szintén ülésező felsőház tűzte volna napirendjére, majd az alsóházba küldte volna vissza. Így azok a képviselők is tárgyalhattak volna a jogszabályról, akik a december 16-án kezdett ülősztrájk miatt kimaradtak az aznapi vitából.Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a Modern "kihátrált abból, amit saját maga javasolt", és hogy ezért nem sikerült végső megállapodást elérni, ami fontos lépés lett volna a válság megoldása felé. Hozzáfűzte, hogy a megbeszélésen jelen lévő pártvezetők mindazonáltal kinyilvánították, hogy jelen lesznek a szerdai ülésen, és frakcióik nem fogják megzavarni annak menetét, így "az ülésszak rendben megkezdődhet".