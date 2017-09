Külföldi túristákat gázolt el a troli Budapesten

Forrás: MTI-Sztárklikk

Az M1 tudósítója a helyszínről jelentkezve azt mondta: az Izabella utca kereszteződésében gázolt el két embert a troli. Egyikük könnyebben sérült, de a másik súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. A tudósító hozzátette: már most is minden irányból araszol a kocsisor. A műszaki mentés és a helyszínelés miatt a következő órákban is dugókra lehet számítani - jegyezte meg.A BKK fődiszpécsere az MTI-nek azt mondta: egy külföldi turistacsoport két tagja figyelmetlenül lépett le az úttestre, s ekkor történt a gázolás. A baleset a troliközlekedést nem akadályozza.Valics Dezső, az Országos Mentőszolgálat sajtóügyeletese az MTI megkeresésére azt közölte: két mentőautóval mentek ki a helyszínre, ahol két férfit kellett ellátniuk. Egy 45 év körüli férfit ellátás közben újra is kellett éleszteni. Végül súlyos, életveszélyes állapotban vitték kórházba. A másik, 30 év körüli férfit az elsődleges vizsgálat alapján könnyebb sérülésekkel vittek kórházba.