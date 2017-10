Kuncze szerint nincs reális esélye a kormányváltásnak

A Fidesz felelőssége lesz minden otthonában kihűlt ember

Az MSZP már 7 alkalommal tett javaslatot a Parlamentben egy Fagyhalál Elleni Alap létrehozására, de a Fidesz-KDNP még napirendre sem volt hajlandó venni a kezdeményezést. Az MSZP ezért újra benyújtja az erről szóló javaslatát.

A Fidesz idén is fagyossá teszi a magyar otthonokat. Orbánék elintézték, hogy már most súlyos tűzifahiány van, a maradék fa pedig egyre drágább. A kormány ezzel életveszélybe sodorja a fával tüzelő családokat, idős embereket - írja közleményében Lukács Zoltán MSZP-s országgyűlési képviselő.Orbánék alatt már eddig is egy falunyi ember fagyott meg....