Kunhalmi Ágnes az olimpia mellett érvelt

"Az olimpia nagyon erős katalizátor lehet a gazdaságunknak, a fejlesztésnek, a hitünknek" - egyebek mellett ezt mondja Kunhalmi Ágnes abban a videóban, amire az ezatuti.blogstar.hu blogoldal talált rá.A felvétel persze nem most készült, hanem 2015 nyarán. És hogy mit gondol Kunhalmi Ágnes 2017 januárjában a budapesti rendezésről? Nos, Facebook-oldalán néhány napja tudatta: aláírta a Momentum Mozgalom olimpiaellenes kezdeményezését.Hiába, másfél év hosszú idő, pláne ahhoz képest, hogy egy átlagos szocialista politikus másfél nap alatt is képes gyökeresen megváltoztatni a véleményét. Akár többször is.