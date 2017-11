Kurváz, köpköd, verekszik, és a kultúrát hiányolja

Szerző: Herczeg Ármin

Na baszki... Ez volt az első két (meglehetősen bárdolatlan) szó, amely eszembe jutott a történet kapcsán.Mielőtt elmagyaráznám hogy miért, tényleg csak pár szóban az esetről. Papp Réka Kinga, a szabadszájáról ismert közéleti és médiaszemélyiség írt egy könyvet a prostikról. Nem ő az első, és nem is az utolsó, aki ezt megteszi. Az alkotás reklámkampánya amúgy javában zajlik, több helyen is megjelent már.Így találkozhatott vele a Corvinus Egyetem szociológus doktori hallgatója, Bajusz Orsolya. Hogy véletlenül-e, azt nem tudom, de a jövendőbeli szociológus éppen abba a kávézóba tért be, ahol Papp Réka Kinga töltötte a szabadidejét. Odament hozzá, lekurvázta, leköpte, majd a szatyrával fejbe is verte.Nem elírás: a közeljövő doktora, a magyar értelmiség utánpótlása nyilvános helyen kurváz, köpköd, verekszik. Mindezt azért, mert szerinte Papp Réka Kinga könyve egy szégyen. Hofi erre valószínűleg azt mondaná: ez is egy kritika...Tulajdonképpen eddig még értem is a dolgot. Ahogy Hofi mondta (de fura, hogy többször érdemes őt idézni, mint bármelyik politikusainkat): én már olyan régen élek ebben az országban, hogy mindent elhiszek.Na, de a folytatás már sok nekem. Két nappal az esemény után a köpködős Corvinusos kitesz egy bejegyzést a Facebook oldalára, amelyben közli, hogy mindent átbeszéltek Papp Réka Kingával. Mind a ketten azt szeretnék, ha színvonalasabb lenne a nyilvánosság.Közbevetőleg van egy javaslatom: ne köpködj le anyukám senkit nyilvánosan, és már javul a színvonal! A sajtót szidni a nyálelválasztásod miatt, legalábbis visszás.Azután, még ír arról, hogy a nőjogi problémákat fontosságuknak, és komolyságuknak megfelelően kell tálalni. Azt hiszem, ebben tökéletesen igaza van a majdnem szociológusnak! Hogy a köpködés, és a szatyorral verekedés e kategóriába tartozna, azt azért továbbra is kétlem.Amit viszont végképp nem értek: Papp Réka Kinga miért nem azt írta ez alá a bejegyzés alá, hogy Bajusz kisasszony, lehetőleg fejezze be a köpködést, hanem azt, hogy igen: elnézést kért tőle a hölgy. Akkor ezzel tényleg minden el van intézve? Mostantól együtt harcolnak, netán köpködnek majd? Értem én, hogy keresztényi érték a megbocsátás, de azért ez nekem egy kissé kevésnek tűnik így.Komolyan még az is megfordult a fejemben, hogy marketing az egész. Van egy új könyv, amit el kell adni.Az eladás legjobb eszközeinek az egyike meg a botrány. Lám, én is a könyv miatti bunyóról írok már egy ideje...