Kussolj és tapsolj magyar!

Szerző: Herczeg Ármin

Persze a 130-as tempóról most álmodni sem lehet. Merthogy a főváros áll mereven, ahogyan az angliai őrbódékban a nagysapkások, szolgálatban. Autó se előre, se hátra. De még oldalt se nagyon. Áll Buda, és áll az M3 bevezető szakasza. Emberek tízezrei égetik feleslegesen a benzint (olajat), és késnek el a munkából. Vagy az orvostól. Vagy üzleti tárgyalásról. Vagy iskolából.Az ok végtelenül egyszerű: idejött a kínai góré, és nagyon vigyázni kell rá. De annyira, hogy napokra lehetetlenné váljon Budapest közlekedése.Amikor Putyin idejön, még akkor sincs ekkora haccacáré. Látszik, hogy itt most valami nagy dolog van készülőben. Nyilván pénzt akarunk a baráti Kínától, nem is keveset. Valami kell, amit azután okosan be lehet fektetni. Mondjuk egy vasútvonalba Budapest és Belgrád között. Hogy ennek a súlyos milliárd halmokba kerülő beruházásnak mi lesz a hozadéka, azt egyelőre senki sem tudja, de az biztos, hogy mostantól nemcsak az oroszoknak tejelünk majd Paks miatt, hanem a kínaiaknak is a vasút miatt.Éljen! Legalább tudjuk, hogy mely országok a barátaink. Nem mellesleg: könnyen lehet, hogy Budapestről Belgrádba hamarabb el lehet majd jutni vonattal, mint a Bécsi útról Pestlőrincre kocsival. Ácsorogj csak magyar, és légy boldog, hiszen most hozza a lét a kínai góré.A BKK meg a tőle megszokott semmit mantrázza: mindenki hagyja otthon az autóját, és menjen tömegközlekedéssel. Majd közli, hogy a tömegközlekedést is átszervezik. Leállítják időnként a metrót, rövidebb utat járnak be a buszok, meg ilyesmik. Köszi BKK, tudtuk hogy legalább rád számíthatunk.Akkor én adok egy jó tanácsot: amíg itt a kínai góré, senki ne menjen sehova. Kérjen szabadságot! Ha pedig orvoshoz van időpontja, reménykedjen, hogy túléli... Kussolj magyar! Ja, és tapsolj!