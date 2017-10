Kutyákat darálhattak a kocséri horrortanyán +18!

Az iszonyatos bűz még most is az orromba van, amit a tanyán és körülötte éreztünk! Egy vége felé vegetáló szaporító telep, ahol 5 szerencsétlen kutya várta a megváltást!



A kenneleket a kutyák ürüléke és nagydarab csontok borították és ez volt a fekhelyük is. Víz, ennivaló nem volt előttük! Kettőnek fény sem jutott! A tanya udvara és körülötte csonthalmazok, amit már néhol belepett a fű. Ugyan így a kutya hulla maradványok szétszórva minden felé, aminek már csak a csontjai és szőre mutat arra, hogy ezek valamikor kutyák voltak. Egy helyiségben daráló, mellette fehér szőrcsomók, mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy mire használhatták a darálót!



Édes jó istenem köszönöm, hogy ide vezérelted az 50 éve itt élő idős embert, aki még egyszer látni akarta a házat ahol élt, és Ő nem hagyta szó nélkül!

A beszámoló szerint a tanya korábbi tulajdonosa visszament, hogy még egyszer lássa azt az épületet, ahol élt és ő szembesült a borzalommal.Az alapítvány vezetője ezt írja: