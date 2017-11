Lánczi Tamás elárulta, hogy kik akarják lerombolni az MSZP-t

"Vannak hosszan elhúzódó, krónikus betegségek, amelyek nem ölnek meg egyből. Ez még mindig ugyanaz a betegség, amit az MSZP 2006-ban kapott el, azóta nem bír belőle kigyógyulni és felállni. Folyamatos lecsúszás jutott nekik osztályrészül.



Az, hogy most 6-7 százalékot mérnek nekik, azt jelzi, a történet végére érünk. Az MSZP elveszítette a balliberális holdudvar maradék jóindulatát is, úgy gondolják, a párt egy kolonc, amitől meg kell szabadulni. Ez egyébként jellemző a balliberális értelmiségre, hogy úgy gondolják, nekünk Mohács kell - lerombolni mindent és építsük föl az egészet újra.



Ebből általában az szokott sikerülni, hogy lerombolni a földig, ez történik az MSZP-vel, és akkor döbbennek rá, hogy még ebben a nagyon rossz állapotban lévő szocialista pártban is vannak politikai, stratégiai és taktikai értelemben előnyök. Valamiféle hálózata még mindig van, egy-két olyan politikusa, aki úgy néz ki, mint egy politikus, meg tud szólalni a médiában. Nem nagyon látom, hogy a helyén mi tud épülni."

Forrás: InfoRádió