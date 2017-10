Lázár államtitkára elismerte, hogy Szijjártóék törvényt szegtek!

Szerző: Nagy András

A Fidesz 2010 előtt azzal kampányolt, hogy véget vet az "offshore-lovagok" világának, ehhez képest az Orbán-kormány homályos hátterű cégekre bízná még az irányítása alá tartozó nagykövetségek és konzulátusok takarítását is. Legalábbis ezt tenné lehetővé az a parlament előtt lévő javaslat, amely a közpénzből fenntartott külképviseleteknek erre visszamenőlegesen is lehetőséget ad.Az államháztartási törvény egyértelműen kimondja, hogy a magyar állam, az önkormányzatok és bárki, aki közpénzzel gazdálkodik, nem szerződhet tisztázatlan tulajdonosi hátterű céggel (az offshore cégek pedig éppen ilyenek, és arra jók, hogy a valódi tulajdonosok rejtve maradjanak, és így például az adófizetés, vagy az esetleges büntetőjogi felelősségre vonás alól is ki tudják húzni magukat).A javaslattal kapcsolatban az MSZP számos kérdést megfogalmazott, és a különböző tárcák minisztereinek írásban fel is tette őket. Többek között arra kíváncsiak, hány képviselet és mennyiért kötött szerződéseket eddig "nem átlátható" szervezetekkel, nemzetbiztonsági szempontból nem találják-e kockázatosnak, hogy offshore cégekkel üzletelnek a külképviseletek, illetve hogy fér össze az új törvény az alkotmánnyal, illetve az államháztartási törvénnyel (mindkettő elég egyértelműen tiltja az offshore cégekkel való állami bizniszelést.)A szocialista Szakács László tegnap a parlamentben is ez ügyben érdeklődött, és meglepő választ kapott.Konkrétan azt kérdezte, hogy a Lázár János-vezette Miniszterelnökség alá tartozó brüsszeli Állandó Képviseletnél sikerül-e betartani a törvényt, vagy szerintük is engedni kéne, hogy offshore-okkal is lehessen szerződést kötni. "A Miniszterelnökség irányítása alatt működő külképviselet minden szabályt betartott, így az offshore-tilalmat kimondó szabályt is." Ezt Csepreghy Nándor, Lázár minisztériumának államtitkára mondta ki.Ez, ha közvetve is, de beismerése annak, hogy a Külügyminisztériumnál az elmúlt években nem tartották be a törvényeket. Ha ugyanis a Miniszterelnökségnél be tudják tartani a szabályokat, akkor elég nyilvánvaló, hogy a Külügyminisztérium "készülékében", lévő hibát, vagyis törvénytelenséget igyekeznek visszamenőlegesen is törvényessé tenni.Ezek után már "csak" három kérdés maradt. 1. Ha a Lázár-féle minisztérium be tudja tartanai az offshorozást tiltó törvényeket, akkor a Szijjártó-féle miért nem? 2. Mióta bizniszelnek Orbánék a külképviseleteken homályos hátterű, adott esetben akár pénzmosással vagy terrorizmus finanszírozásával is foglalkozó vállalatokkal? 3. Milyen következménye lesz, ha kiderül, hogy a 2010 előtt még az offshore-lovagok kisöprésének ígéretével kampányoló Szijjártóék már a nagykövetségek kisöprését is offshore cégekre bízzák?