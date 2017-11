Lázár: Magyarország folyamatosan jobban teljesít

A tárcavezető - Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter beszámolója alapján - kiemelte: Magyarország folyamatosan jobban teljesít, a gazdasági növekedés az Európai Unió átlagát meghaladó mértékű, és az év hátralévő részében is jelentős bővülés várható.Beszélt az államadósság csökkentéséről is, jelezve, úgy számolnak, hogy 2019-ben 70 százalék alá csökken a GDP-arányos adósság mértéke.Lázár János kitért emellett a nyugdíjasoknak fizetendő nyugdíjprémiumra, amellyel kapcsolatban úgy fogalmazott: az ország sikeréből a nyugdíjasoknak is részesülniük kell.Megemlítette továbbá, hogy a Magyar Posta november végén megkezdi a nyugdíjasoknak járó 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványok kiszállításának előkészítését.