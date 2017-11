Lázár rabszolgái, százmilliárdokat küldenek haza

Forrás: HVG - Sztárklikk

Az országba összesen 663 millió eurót utaltak, ez 206 milliárd forintnak felel meg. Ez még óvatos becslésnek mondható, ugyanis akadnak olyan számítások is, amely szerint hatszor ennyi pénzt küldenek haza valójában külföldről azok, akik Lázár János szerint rabszolgamunkát végeznek nyugaton.Az Eurostat listájáról nem meglepő módon kiderül, hogy a kelet- és közép-európai országokba küldték a legtöbb pénzt: a lista élén Lengyelország áll, de Romániába, Bulgáriába és Litvániába is sok pénzt küldenek, ezeken kívül egyedül Portugália fért még be Magyarország elé.