Lecsapott az LMP a szocialistáktól kilépett képviselőre?

"Horváth Imre kilépésével az MSZP azon kevés politikusának egyikét vesztette el, aki egyéniben is képes volt megverni a Fideszt. Az LMP felkészült arra, hogy akár Újpesten, akár az országban senki ne maradjon képviselet nélkül, akik hisznek a társadalmi igazságosságban és elfogadhatatlannak tartják a Fidesz csak és kizárólag a gazdagokat támogató politikáját. Az LMP ezért továbbra is mindent megtesz azért, hogy minden egyéni körzetben a legjobb jelöltet találjuk meg, és azt javasoljuk a többi ellenzéki pártnak, hogy ők is ezt tegyék."

Forrás: Azonnali

Ahogy a Sztárklikk is beszámolt róla: kilépett az MSZP-ből, és a párttagkönyvét is visszaadta Horváth Imre szocialista parlamenti képviselő.Minden bizonnyal az a kilépése oka, hogy az MSZP nem indítja újra Újpesten, a körzetet valószínűleg átadják a DK-s Varju Lászlónak. Tóbiás József, a szocialisták kampányfőnöke a lapnak azt mondta: Horváth marad a párt frakciójában.Az Azonnali azonban úgy értesült: az LMP indítaná Horváthot a 2018-as országgyűlési választáson.Ungár Péter, az LMP elnökségi tagja válaszul eljuttatott egy közleményt, amelyben az alábbiakat írja: