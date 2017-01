Lemondott a Rákellenes Liga elnöke

Orbán a budai vár helyett, az Ócsai lakóparkba költözött

2018-ban járunk... Orbán Viktor arra ébredt, hogy fázik, de nagyon kegyetlenül. Tehetetlen szemekkel szuggerálta a falnál álló kandallót, de abban a melegség legkisebb fénye sem pislákolt. Arra gondolt, hogy mennyivel jobban járt Matolcsy, akinek az egy szoba komfortos házat adták az Ócsai lakóparkban, mint ő, aki a háromszobásat kapta meg, mennyivel könnyebb az befűteni.

Nem volt kedve kikelni az ágyból, de a depresszió ellen szedett gyógyszer is elfogyott, és még tüzelőt is kellene valahonnét szerezni. Nagy sóhajjal felült az ágyban és magára húzott még egy Puskás Akadémia feliratot viselő melegítő felsőt. Soha nem gondolta, hogy a Fidesz, s ezzel együtt ő is ilyen gyorsan veszíti el hatalmát és népszerűségé...