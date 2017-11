Lengyel László nem hisz az ellenzéki megállapodásban

Szerző: Nagy András

Balázs Péter volt külügyminiszter közös, baloldali miniszterelnök-jelölti státuszának bejelentése után az egyéni körzetekben való megállapodásról szóló nyilatkozatról is nagyon hamar kiderült, hogy abban a formában biztosan nem igaz, ahogy azt a bejelentők, azaz Tóth Bertalan szocialista frakcióvezető és Molnár Gyula MSZP-elnök a megtették.A közgazdász-politológus szerint a szocialista vezetők egyetlen célja, hogy bejelentsenek valamit, akkor is, ha arról nagyon hamar kiderül, hogy nem igaz. Lengyel László úgy véli, itt a dolgok arról szólnak, hogy hátha egyszer egy blöffnek sikerült átmenni, azaz például Balázs Péternél abban bízhattak, hogy nem cáfolja meg rögtön a jelöltségéről szóló szavaikat.Lengyel szerint az MSZP és a DK viszonyát ma leginkább a kölcsönös kamuzás jellemzi, azt se hinné el tehát, ha ma a DK vezetői jelentenének be valami szenzációt. Itt arról szól a játék, hogy egyfolytában blöffökkel ijesztgetik egymást - mondta, amiben persze az a leginkább ijesztő, hogy a két, magát legnagyobb demokratikus ellenzéki pártnak nevező tömörülés játszadozik most már hónapok óta legalább egymillió, az Orbán-kormányt leváltani akaró választópolgár türelmével és idegeivel.Az Egyenes Beszéd péntek esti műsorában Lengyel László arról is beszélt, hogy ha létre is jönne valamilyen megállapodás az MSZP és a DK között legalább az egyéni körzetek felosztásáról, azt egyrészt a saját pártszervezeteik sem tartanák be, mivel jelen pillanatban egyik párt tagsága sem áll a saját pártvezetése mögött, még a DK-ban sem, ahol azért sokkal nagyobb a fegyelem, mint a szocialistáknál.Ha a pártok vezetői felülről akarják megüzenni, hogy egy-egy körzetben ki indulhat az adott megállapodás keretében és ki nem, az akár egész tagszervezetek kilépését is eredményezheti Lengyel szerint, arról nem beszélve, hogy a 2014-ben győztes egyéni jelöltekre szavazó baloldali választók is nagyon könnyen hátat fordíthatnak nekik, ha azt látják, hogy "leszedték" a helyben már bizonyított emberüket.Másrészt, ha ez a megállapodás kizárólag rájuk vonatkozna, és a kisebb pártokat nem vonnák be, annak később egy következő körös káosz lenne a következménye, hiszen az Együttnek is vannak olyan jelöltjei, akik nyertek 2014-ben (Szabó Szabolcs Csepelen Németh Szilárd ellen), vagy az elmúlt években alaposan beágyazták magukat valamelyik kerületbe (pl. Juhász Péter a belvárosba).A felülről vezérelt pozícióleosztás helyett a politológus szerint nagyon gyorsan meg kellene e pártok vezetőinek hallani azokat az alulról jövő ellenzéki választói hangokat, hogy "ezt ne csináljátok, ezt nem tehetitek velünk", és visszatérni egy sokkal szélesebb körű, a civileket is bevonó választási együttműködéshez. Lengyel szerint ezt rövid időn belül kénytelenek lesznek felismerni és belátni az MSZP-nél és a DK-nál, ha ugyanis továbbra is ez a két párt fog alkudozni a semmiről, annak nagyon csúnya vége lehet 2018 tavaszán.