Lesújtó vélemény Magyarországról

A Freedom House szerint Magyarországon a kormánypárti médián keresztüli manipuláció a jellemző, és szórványosan előfordul, hogy cenzúrázzák a hatóságokat bíráló online megnyilvánulásokat.

A részletes országjelentésben főként azt kifogásolta, hogy az elmúlt évben egyre jobban kiszorultak a független online hírforrások a magyar piacról, az új terrorellenes törvény pedig nagyobb hatalmat adott a hatóságok kezébe, amelynek segítségével szükség esetén felhasználói adatokat kényszeríthetnek ki a magánvállalatoktól.

A szervezet ugyanakkor hangsúlyozta, hogy "az internet továbbra is viszonylag szabad Magyarországon, a kormány pedig politikai indokból nem blokkol honlapokat és nem szűri az online tartalmakat".

Forrás: atv.hu

A Freedom House jelentésében 65 országot vizsgált, köztük Magyarországot, amelyet az internetes szabadságjogok biztosítása szempontjából szabad országnak talált - írja az atv.hu.Az idei folyamatában immár a hetedik év volt, hogy világszinten csökkent az internetezők szabadsága. A jogvédő szervezet szerint az értékelt országok közül 30-nak a kormánya aktívan igyekezett befolyást gyakorolni az online közösségekre 2017-ben. Tavaly ez a szám még csak 23 volt.Ezek a kormányok bérkommentelőket, úgynevezett trollokat, automatikus bejegyzéseket és álhíroldalakat vetettek be annak érdekében, hogy a nekik kedvező információk és vélemények terjedjenek az interneten - írta Szabadság az interneten (Freedom on the Net) című tanulmányában a szervezet.A Freedom House úgy tudja, hogy ezek a manipulációs és információtorzító taktikák legalább 18 ország - köztük az Egyesült Államok - választásában játszottak döntő szerepet az elmúlt év folyamán. "A kormánypropagandát terjesztő fizetett kommentelőket és politikai tartalmú, automatikus üzeneteket Kínában és Oroszországban találták ki, de mára világszintű jelenségekké váltak" - magyarázta Michael Abramowitz, a Freedom House elnöke.Az internetes szabadságot vizsgáló projekt koordinátora, Sanja Kelly szerint egyre bonyolultabb felderíteni ezeket a manipulatív tartalmakat, éppen ezért nehezebb küzdeni ellenük, mint a cenzúra egyéb formái - például bizonyos oldalak letiltása - ellen.Ez a harmadik év, hogy Kína vezeti az internetet legaktívabban manipuláló országok listáját, Szíria és Etiópia előtt.A pekingi kormány az elmúlt évben fokozta az internetes cenzúrát, az online névtelenség elleni harcot, illetve több másként gondolkodó került börtönbe a világhálón kifejtett nézetei miatt.A jelentés a Fülöp-szigetek "klaviatúra-hadseregéről" is szót ejtett: az országban naponta 10 dollárt (több mint 2500 forintot) kapnak azok, akik az interneten támogatják Rodrigo Duterte elnök könyörtelen drogellenes háborúját. Emellett a beszámolóban külön foglalkoztak Törökországgal, ahol mintegy 6 ezer bérkommentelő össztüze zúdul a közösségi oldalakon véleményt nyilvánító ellenzékiekre.A jelenség alól Oroszország és az Egyesült Államok sem kivétel. "Bár az amerikai online környezet megőrizte dinamikusságát és sokszínűségét, a szándékos félretájékoztatás és a pártos tartalmak hatása jelentős" - tette hozzá a Freedom House. "A Donald Trump amerikai elnök véleményét vitató újságírókat botrányos szintű zaklatások érik az interneten" - mutatott rá a szervezet.