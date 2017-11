Letartóztatták a világ egyik leggazdagabb emberét

Az amerikai lap helyi idő szerint vasárnapra virradóra a szaúdi tulajdonú al-Arabíja pánarab televízióra hivatkozva közölte a hírt. Az al-Arabíjában megjelenő információkat mindig az olajmonarchia uralkodó háza hagyja jóvá.A The New York Times értékelése szerint al-Valíd herceg letartóztatása sokkolja nemcsak a szaúdi királyságot, hanem a külföldi nagy pénzügyi központokat is. Al-Valíd irányítja ugyanis a Kingdom Holding beruházási társaságot, és jelentős részvényei vannak például a The Wall Street Journal című lapot is kiadó News Corpban, a Time Warner médiaipari amerikai óriásvállalatban, a Citigroup bankcsoportban, az Apple és a Twitter informatikai cégeknél és komoly részesedései vannak több más, jól ismert amerikai és európai vállalkozásban is. A herceg amerikai egyetemeket támogat, köztük a tekintélyes washingtoni Georgetown Egyetemet is.Al-Valíd herceg októberben számos interjút adott külföldi lapoknak arról, hogy Szaúd-Arábia az Aramco állami olajvállalat nyilvános tőzsdei bevezetését tervezi.A The New York Times felidézte azt is, hogy al-Valíd nyilvános vitába keveredett Donald Trumppal, annak ellenére, hogy tőle vásárolta meg a New York-i Plaza hotelt és Trump neki adta el az egyik jachtját is. 2015-ben azonban, amikor kiderült, hogy Trump elnökjelölt-aspiránsként beszáll a választási küzdelembe, a szaúdi herceg Twitter-bejegyzésében azt írta: "Trump egy szerencsétlenség, nemcsak a Republikánus Pártnak, hanem egész Amerikának. Vonuljon vissza az elnökválasztási küzdelemből, mivel sosem fog nyerni". Donald Trump szintén Twitter-üzenetben válaszolt: "al-Valíd, a lassú agymozgású herceg ellenőrizni akarja a mi amerikai politikusainkat a papa pénzével".A The New York Times információi szerint szombaton kiürítették a rijádi Ritz Carlton hotelt, mert állítólag ott helyeznék el a királyi család letartóztatott tagjait. Lezárták a rijádi repülőtér magángépeket fogadó részét is, és ezzel - a Times szerint - találgatások kezdődtek arról, hogy Mohamed bin Szalmán koronaherceg így szeretné megakadályozni a még letartóztatandó gazdag szaúdi üzletemberek külföldre távozását. A letartóztatások és felmentések hátterében ugyanis Mohamed bin Szalmán trónörököst sejtik, noha az intézkedéseket az uralkodó, Szalmán bin Abdel-Azíz király hozta meg.Az amerikai kormányzatnak és személyesen Donald Trumpnak amerikai sajtójelentések szerint kifejezetten jó a viszonya a 32 éves szaúdi koronaherceggel.