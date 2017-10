Szerző: Nagy András

Kiderült, hogy Bárány Balázs, a szocialista párt fiatal elnökségi tagja osztja éppen a kormányt egy újabb stadionépítés ügyében. Ugyanis mint a Sztárklikk is lehozta (LINK1), bár nem rendezünk 2024-ben olimpiát, mégis épül egy 55 ezres "olimpiai" stadion a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében, miután - csodák csodájára - eredményesen zárult a budapesti olimpiai pályázatban is szereplő atlétikai stadion tervpályázata.Az RTL Klub híradójának stábja erre a hírre reagáltatta szerdán délután az MSZP politikusát, aki annak idején Orbán Viktor felcsúti házának kertjébe is berúgott egy labdát és aki ott jártunkkor éppen arról beszélt, hogy a Fidesz kormányzása három dologból áll: a folyamatos félelemkeltésből, a tolvajlásból és az értelmetlen és haszontalan presztízsberuházásokból.Bárány Balázs és az MSZP szerint egyértelmű, hogy a Fidesznek nincs válasza a jelen és a jövő igazán fontos kérdéseire, csak - ijesztgetnek, lopnak, és betonoznak. Ennyit tudnak. Én azt szeretném, hogy ezt a dolgot mérlegelje mindenki a jövő évi választások során - nyilatkozta.Azt pedig már az interjút követően munkatársunknak tette hozzá, hogy eközben semmi gondolatuk nincs a szegénység felszámolásával, az elvándorlás megállításával vagy az egészséges társadalommal kapcsolatban. Hogy a klímaváltozásról, a robotizációról vagy az új típusú munkahelyekről ne is beszéljünk.Tény egyébként, hogy miközben oktatásra, egészségügyre vagy kutatás-fejlesztésre egyre kevesebb pénzt költ az állam 2010 óta, addig 2011 óta százmilliárdok mennek a haveri cégek által épített, többnyire kihasználatlan stadionokra. (LINK2) A következő években ráadásul majd közpénzből akarják fenntartani a veszteséges stadionokat, miközben a kórházakban WC-papírra sem jut elég pénz.