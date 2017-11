Lövöldöző biztonsági őrök ellen emeltek vádat

Forrás: MTI / Sztárklikk

A vádirat szerint egy vendég bulit szervezett egy XIII. kerületi szórakozóhelyre, és közölte a biztonsági őrökkel, hogy korábbi konfliktusuk miatt egy férfit és a társaságát nem engedhetik be. Ők azonban megjelentek a helyszínen és be akartak jutni. Az őrök szóváltásba keveredtek a társaság tagjaival, akik végül megfordultak és elindultak a kocsijuk felé.Az egyik biztonsági őr ekkor gáz-riasztófegyverrel több lövést adott le feléjük. Két lövedék el is találta az egyik férfit, aki a földre esett. Ezt látva két másik biztonsági őr a közelben parkoló autóból kivett két vascsövet, és többször megütötte a sértett segítségére siető másik férfit. Negyedik társuk pedig mindvégig hangosan buzdította őket.A sértettek ezután sietve elhagyták a helyszínt.